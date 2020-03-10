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У Чилі озброєні люди викрали з аеропорту $15 мільйонів

У Чилі озброєні люди викрали з аеропорту $15 мільйонів
17:52 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:Чилійська поліція вважає, що грабіжники заздалегідь знали про заплановану доставку грошей.

Група озброєних зловмисників напала на броньований автомобіль в аеропорту столиці Чилі Сантьяго і вкрала близько $15 млн, це один з найбільших подібних злочинів в історії країни, місцеві журналісти вже називають його "пограбуванням століття".

Як повідомляє чилійська поліція, "від семи до десяти" підозрюваних проникли в термінал на двох автомобілях, а потім напали на броньовик з валютою, тільки но доставлену на територію країни на одному з літаків. За даними агентства EFE, грабіжники використовували машину компанії з доставки товарів, передає Бі-бі-сі.

"Вони пригрозили охоронцям зброєю, а потім зникли з грошима", - сказав представник поліції Оскар Фігероа. За даними поліцейських, зловмисники вкрали $14 млн і мільйон євро. В результаті інциденту двоє охоронців отримали поранення.

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Як повідомляє Guardian, чилійська поліція вважає, що грабіжники заздалегідь знали про заплановану доставку грошей.

Це вже друге пограбування в аеропорту Сантьяго за останні роки. У 2014 році група озброєних зловмисників викрала з фургона, який там знаходився, близько $10 млн. Як зазначає Guardian, після цього начальник служби безпеки аеропорту був звільнений.

У 2017 році ще одна банда грабіжників викрала $19 млн з офісу транспортної компанії у околицях Сантьяго.

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Аэропорт, Чили, Сантьяго, Пограбування, Грабіжники.
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