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Глава ВООЗ закликав Африку усвідомити загрозу коронавірусу

Глава ВООЗ закликав Африку усвідомити загрозу коронавірусу
09:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19.

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адхан Гебреісус закликав країни Африки усвідомити загрозу, що становить Covid-19. Про це інформує BBC.

"Африка має прокинутися перед обличчям загрози коронавірусу та готуватися до найгіршого", - заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебреісус.

Очільник ВООЗ зазначив, що Африка повинна вивчити досвід інших регіонів світу щодо швидкості поширення коронавірусу та протидії епідемії. Він попередив, що хоча кількість підтверджених випадків коронавірусу в Африці наразі мала — близько 640 — причин для втрати пильності немає.

У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб

"Африка повинна прокинутись, мій континент повинен прокинутися», — сказав Гебреісус.

Наразі в країнах Африки від ускладнень, викликаних вірусом Covid-19, вже померли 16 людей: шестеро в Єгипті та Алжирі, двоє — у Марокко та по одній в Судані та Буркіна-Фасо.

Експерти галузі охорони здоров'я попереджають, що погано оснащена система охорони здоров'я в країнах Африки може швидко зазнати краху, якщо вірус поширюватиметься, особливо у густонаселених міських районах.

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Африка, Пандемия, ВООЗ, Хвороба, Загроза, Коронавірус.
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