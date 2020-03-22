Коронавірус: Сінгапур закриває кордони

Світові новини:У Сінгапурі зареєстровано понад 400 випадків коронавірусу.

Влада Сінгапуру заборонила транзит та в'їзд до країни з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"За день після того, як Сінгапур підтвердив перші два випадки смерті внаслідок коронавірусу, держава закриває свої кордони для короткочасних відвідувачів та деяких іноземних працівників", - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні короткочасним відвідувачам більше не дозволятимуть в'їжджати або проїжджати через Сінгапур, а кваліфікованим працівникам не дозволять повертатися на острів, якщо вони працюють не у галузях, що надають найбільш необхідні послуги, таких як охорона здоров'я та транспорт, заявили у Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 березня коронавірусом інфікувались 307 280 людей. Померли 13 049 людей, 92 376 одужали.

У Сінгапурі, за останніми даними, зареєстровано понад 400 випадків коронавірусу.