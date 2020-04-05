В Індійському океані сформувався тропічний циклон "Айрондро"

Світові новини:Супутникове обладнання NASA надало видиме зображення тропічного циклону "Айрондро".

Він сформився в південній частині Індійського океану в п'ятницю, 3 квітня. Фахівці припускають, що сила вітру досягне 140 км / год, повідомляє NASA.gov.

Смуги грозових хмар спустилися в центр низького рівня, зображення супутника показали, що тропічний циклон утворив чітке "око" і став симетричним, це означає, що він продовжує зміцнюватися.

За даними Об'єднаного центру попередження про тайфуни (JTWC), на момент ранку п'ятниці у "Айрондро" були максимальні стійкі вітри близько 102 км / ч і вони посилювалися. Тропічний циклон перебував в 1160 км на південь від острова Дієго-Гарсія архіпелагу Чагос.

Очікується, що "Айрондро" посилиться до стану урагану з максимальними стійкими вітрами близько 140 км / ч. Тропічний циклон змінить траєкторію в суботу, 4 квітня, повернувши зі сходу на південний схід, і поступово стане позатропічним циклоном.