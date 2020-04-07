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ВООЗ закликає не пом'якшувати карантин

ВООЗ закликає не пом'якшувати карантин
16:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Китаї вже кілька тижнів поступово знімають ці обмеження.

Надто швидке пом’якшення обмежувальних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, може призвести до повернення на попередній рівень захворювання. Про це заявив речник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Крістіан Ліндмайер, повідомляє New Europe.

"Найважливіше в боротьбі з коронавірусом - не послаблювати заходи надто рано, щоб не повернутися на старі позиції", - заявив він.

Зазначається, що Австрія, Чехія й Данія вже заявили про наміри послабити обмежувальні заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 в країнах.

В Австралії розслідують зараження на лайнері Ruby Princess

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.

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Карантин, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус.
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