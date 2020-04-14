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ВООЗ: Вакцина проти коронавірусу навряд чи з'явиться протягом року

ВООЗ: Вакцина проти коронавірусу навряд чи з'явиться протягом року
19:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Раніше у ВООЗ заявляли, що процес розробки та успішного випробування вакцини для застосування по всьому світу може тривати до 18 місяців.

Вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше, ніж за рік, вважають у ВООЗ. Про це повідомляє The Indipendent.

"У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцина проти коронавірусу навряд чи буде доступна протягом найближчих 12 місяців на тлі зростаючих сподівань, що до кінця року можуть з'явитися ліки від пандемії", - йдеться у повідомленні.

"Ми дійсно не повинні сподіватися на те, що матимемо вакцину протягом 12 місяців або навіть довше", - заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс під час брифінгу у вівторок.

У світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу

Заява Гарріс з'явилась за кілька днів після того, як дослідники з Оксфордського університету сказали, що вакцина проти хвороби Covid-19 може бути готова вже у вересні цього року.

Команди вчених та фармацевтів по всьому світу намагаються виробити ефективну вакцину, яка зможе зупинити розповсюдження хвороби COVID-19, що вже забрала понад 120 000 життів у всьому світі.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.

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Вакцина, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Розробка вакцини.
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