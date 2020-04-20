Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло

Світові новини:Стрілянина тривала більше 12 годин проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом).

Кількість загиблих в результаті стрілянини в місті Портапік в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 16 осіб, крім чоловіка, який відкрив вогонь. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.

За даними поліції, вогонь відкрив 51-річний Габріель Уортман. Спочатку в поліції повідомляли, що стрілка затримали.

Весь цей час за стрілком велася погоня. Кількість убитих може бути більше 13 людей. Не всіх могли ще знайти, відзначили в поліції.

За даними правоохоронців, серед загиблих - стрілок і 23-річна співробітниця поліції Хайді Стівенсон. Ще один поліцейський отримав поранення, його госпіталізували. Травми не загрожують його життю.

На стрілку була форма, схожа на поліцейську, однак він не був співробітником правоохоронних органів. Він їхав на машині, яка була схожа на поліцейську, але номера автомобіля відрізнялися від службових.

За інформацією CBC, людина з ім'ям Габріел Уортман числиться на сайті Товариства стоматологів Нової Шотландії. За даними реєстру власності, він володіє стоматологічною клінікою та іншою нерухомістю місті Датрмут і трьома об'єктами нерухомості в Портапіку.