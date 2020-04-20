Скачать
Понеділок, 20.04.2020
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Чому чоловіки ігнорують жінок, які їм подобаються
Чому чоловіки ігнорують жінок, які їм подобаються

Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло

Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
08:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Стрілянина тривала більше 12 годин проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом).

Кількість загиблих в результаті стрілянини в місті Портапік в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 16 осіб, крім чоловіка, який відкрив вогонь. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.

За даними поліції, вогонь відкрив 51-річний Габріель Уортман. Спочатку в поліції повідомляли, що стрілка затримали.

Весь цей час за стрілком велася погоня. Кількість убитих може бути більше 13 людей. Не всіх могли ще знайти, відзначили в поліції.

За даними правоохоронців, серед загиблих - стрілок і 23-річна співробітниця поліції Хайді Стівенсон. Ще один поліцейський отримав поранення, його госпіталізували. Травми не загрожують його життю.

На стрілку була форма, схожа на поліцейську, однак він не був співробітником правоохоронних органів. Він їхав на машині, яка була схожа на поліцейську, але номера автомобіля відрізнялися від службових.

ЮНІСЕФ закликає скласти зброю заради захисту дітей та боротьби з коронавірусом

За інформацією CBC, людина з ім'ям Габріел Уортман числиться на сайті Товариства стоматологів Нової Шотландії. За даними реєстру власності, він володіє стоматологічною клінікою та іншою нерухомістю місті Датрмут і трьома об'єктами нерухомості в Портапіку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Канада, Стрілянина, Габріель Уортман, Нова Шотландія, Стрілок.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
02 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
03 Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону
04 ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"
05 У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Полтавщині викрили наркопритон
На Полтавщині викрили наркопритон
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся