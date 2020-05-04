Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті, поліція планує найближчим часом провести розтин тіл", - повідомив співрозмовник УНН.
З його слів, посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян, з метою отримання від неї відповідної згоди.
Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії.
Як повідомлялося в УНН, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими у номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії.