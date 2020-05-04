Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Міхеїл Саакашвілі на днях отримає посаду в Уряді
Міхеїл Саакашвілі на днях отримає посаду в Уряді
У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм
У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм
Інтер продовжив контракт з основним воротарем Саміром Хандановічем
Інтер продовжив контракт з основним воротарем Саміром Хандановічем
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі

Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі
17:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Тест на наявність коронавірусноі інфекції у двох померлих громадян України на острові Балі дав негативний результат.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті, поліція планує найближчим часом провести розтин тіл", - повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян, з метою отримання від неї відповідної згоди.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії.

Foreign Policy: експерти розповіли , як COVID-19 змінить життя в містах

Як повідомлялося в УНН, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими у номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Индонезия, МЗС, Консульство, Бали, Розслідування, Українці, Смерть у готелі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі
Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
День матері 2020: історія свята традиції святкування
День матері 2020: історія свята традиції святкування
Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів
Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся