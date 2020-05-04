Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі

Світові новини:Тест на наявність коронавірусноі інфекції у двох померлих громадян України на острові Балі дав негативний результат.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті, поліція планує найближчим часом провести розтин тіл", - повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян, з метою отримання від неї відповідної згоди.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії.

Як повідомлялося в УНН, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими у номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії.