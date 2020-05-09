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Австралія планує вийти з карантину до кінця липня

Австралія планує вийти з карантину до кінця липня
07:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Прем'міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про триетапний план виходу країни з карантину, розрахований до кінця липня.

«Федеральний уряд намітив триетапний план, який до кінця липня дозволятиме підприємствам відновити роботу, а громадянам - проводити масові збори здійснювати поїздки між штатами», - про це повідомляє SBS.

На першому етапі будуть відкриті ресторани, кафе, магазини, бібліотеки, громадські центри, ігрові майданчики та навчальні табори, в громадських місцях буде дозволено збиратися по 10 осіб.

Наголошується, що на першому етапі кафе і ресторани муситимуть дотримуватися обмеження в 10 відвідувачів.

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На другому етапі програми з виходу із карантину будуть дозволені збори до 20 осіб, відкриються спортивні зали, салони краси, кінотеатри, галереї та парки розваг. Також буде дозволено поїздки між штатами.

До липня уряд сподівається завершити перший і другий етапи і приготуватися до виконання завершального пункту плану. У цей період повернеться на роботу більшість працівників, знову відкриються паби і клуби, будуть дозволені збори до 100 осіб, а також подорожі за кордон.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано майже 4 мільйони випадки коронавірусу, з них понад 270 тис. летальних.

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Австралия, Карантин, Коронавірус, Липень.
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