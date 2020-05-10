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Аеропорт Тріполі потрапив під ракетний обстріл

Аеропорт Тріполі потрапив під ракетний обстріл
10:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє Al Arabia.

В результаті ракетних ударів по міжнародному аеропорту Тріполі в суботу були пошкоджені пасажирські літаки і заправні баки, загинуло шестеро осіб і ще десятки людей поранені.

«Шість осіб були вбиті і десятки людей поранені в результаті обстрілу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, безприцільний обстріл аеропорту Тріполі, здійснений військами генерала Халіфа Хафтара в суботу, пошкодив паливні баки і призвів до пошкодження пасажирських літаків. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що було випущено близько 80 ракет.

Міністерство транспорту Лівії також повідомило, що один із пошкоджених літаків готувався вилетіти до Іспанії, щоб повернути лівійців, які опинилися заблокованими в Європі через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу.

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Ливия, Триполи, Аэропрт, Бойовики, Ракетний обстріл, Гради.
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