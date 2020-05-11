Українця знайдено мертвим у Мексиці

Світові новини:У Мексиці у неділю було знайдено мертвим громадянина України, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander, повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

У Мексиці у неділю було знайдено мертвим громадянина України, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander, повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"10 травня 2020 року до посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту м. Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна Panamax Alexander (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України - члена екіпажу судна. Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітан ініціював розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море і повідомив про надзвичайну подію адміністрації порту м. Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби військово-морського флоту Мексики. Цього самого дня, 10 травня ц.р., тіло громадянина України знайшли місцеві рибалки", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Погорельцев додав, що за фактом порушено кримінальне провадження, мексиканські правоохоронні органи здійснюють розслідування.

"Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Мексиці" - додав він.