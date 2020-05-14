У світі від коронавірусу загинули вже майже 300 тисяч осіб

Світові новини:Лідером за кількістю смертей та підтверджених випадків залишаються США

Станом на 6:00 14 травня за київським часом, у світі від коронавірусної інфекції загинуло 297 197 осіб, всього кількість підтверджених випадків COVID-19 сягає 4 347 015. При цьому, 1 548 547 осіб одужали.

Про це свідчать дані Університету Джона Гопкінса.

Лідером за кількістю смертей та підтверджених випадків залишаються США – 84 119 та 1 390 406 відповідно. У п'ятірку країн із найбільшим поширенням COVID-19 також входять Росія (242 271 підтверджених випадків), Велика Британія (230 986), Іспанія (228 691) та Італія (222 104).

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 13 травня в Україні було зафіксовано 16 тис. 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 тис. 716 пацієнтів одужало.