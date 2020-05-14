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На Філіпінах вирує тайфун "Амбо"

На Філіпінах вирує тайфун "Амбо"
14:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Через тайфун «Амбо» із сильними зливам й потужними поривами вітру на Філіппінах десятки тисяч людей потребують евакуації.

Про це повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.

«Тайфун «Амбо» вдарив по Філіппінах у четвер сильними зливам й потужними поривами вітру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що десятки тисяч людей потребують евакуації.

За даними телеканалу, пориви вітру під час першого шторму року становили між 150 й 180 кілометрів за годину.

Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін закликали при евакуації дотримуватися дистанції в один метр, аби уникнути зараження захворюванням на коронавірус.

Близько 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої домівки в Північному Самарі, що з березня знаходиться на карантині через спалах коронавірусу.

Очікується, що тайфун залишить Філіппіни між наступними понеділком і вівторком.

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Все по темі:

Эвакуация, Тайфун, Філіппіни, Стихійне лихо, Потужний, Амбо.
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