На Філіпінах вирує тайфун "Амбо"

Світові новини:Через тайфун «Амбо» із сильними зливам й потужними поривами вітру на Філіппінах десятки тисяч людей потребують евакуації.

Про це повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.

«Тайфун «Амбо» вдарив по Філіппінах у четвер сильними зливам й потужними поривами вітру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що десятки тисяч людей потребують евакуації.

За даними телеканалу, пориви вітру під час першого шторму року становили між 150 й 180 кілометрів за годину.

Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін закликали при евакуації дотримуватися дистанції в один метр, аби уникнути зараження захворюванням на коронавірус.

Близько 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої домівки в Північному Самарі, що з березня знаходиться на карантині через спалах коронавірусу.

Очікується, що тайфун залишить Філіппіни між наступними понеділком і вівторком.