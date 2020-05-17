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Канада виділить $330 мільйонів на підтримку дослідних установ в період пандемії

Канада виділить $330 мільйонів на підтримку дослідних установ в період пандемії
03:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Світові новини:Джастін Трюдо пообіцяв виділити $333 млн допомоги сфері науки в період пандемії.

Канада виділить понад 450 мільйонів доларів (близько $333 млн, - ред.) на підтримку дослідних центрів при університетах, чия фінансова база скоротилася внаслідок пандемії COVID-19.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Зараз як ніколи очевидно, що наука й дослідження ведуть нас до кращого майбутнього. Утім через пандемію багато лабораторій вже закрилися або їм загрожує невідворотне закриття. Зрозуміло, що люди переймаються про свою роботу й майбутнє. Тому ми виділяємо 450 мільйонів доларів на допомогу дослідникам й дослідним установам у подоланні складних часів”, - сказав Трюдо.

За його словами, ці кошти дозволять дослідним центрам зберегти персонал у період вимушеного згортання роботи.

“Університетам і пов’язаним із ними дослідним інституціям, що постраждали від цієї пандемії, ми тимчасово допоможемо із виплатою зарплат. Виділивши ці кошти через гранти федеральних агентств, ми якнайшвидше підтримаємо тих, хто цього потребує”, - зазначив глава уряду Канади.

У його офісі уточнили, що виділені кошти дадуть змогу протягом кількох місяців покривати 75% заробітних плат співробітників дослідних центрів, попри те, працює установа чи ні.

Станом на суботу на території Канади було виявлено майже 75 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5595 життів.

Як раніше повідомляло агентство, станом на цю годину світі зафіксовано 4 716 983 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 312 385 осіб.

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Канада, Пандемия, Джастин Трюдо, Covid-19.
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