Медики Кенії станцювали запальну зумбу

У Кенії 50 лікарів та медичних сестер виконали спільний танець зумба. Все аби зменшити психологічне навантаження та виплеснути негативні емоції під час пандемії коронавірусу. Медикам проводять спеціальні уроки танців, які тривають 2-ві години на подвір'ї шпиталю. Танцюють із дотриманням дистанції та в захисних засобах. Про це пише 24 канал з посиланням на Bloomberg. "Танець зумба сьогодні був про інновації, які допоможуть підтримати медсестер, акушерів та інших медичних працівників. Щоби вони могли підтримувати свій психологічний стан. Адже, вони піклуються про пацієнтів з коронавірусом і для них це додатковий стрес. Танець допомагає їм розслабитись", – пояснила головна виконавча директорка Ради сестер Кенії Една Кімайо. Після заняття лікарі вирушають до своїх відділень, адже саме вони є сьогодні передовій боротьби з коронавірусом у Кенії. Зазначимо, у Кенії зареєстровано понад 800 підтверджених випадків коронавірусу та 50 смертельних випадків.