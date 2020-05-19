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Вівторок, 19.05.2020

Медики Кенії станцювали запальну зумбу

У Кенії 50 лікарів та медичних сестер виконали спільний танець зумба. Все аби зменшити психологічне навантаження та виплеснути негативні емоції під час пандемії коронавірусу. Медикам проводять спеціальні уроки танців, які тривають 2-ві години на подвір'ї шпиталю. Танцюють із дотриманням дистанції та в захисних засобах. Про це пише 24 канал з посиланням на Bloomberg. "Танець зумба сьогодні був про інновації, які допоможуть підтримати медсестер, акушерів та інших медичних працівників. Щоби вони могли підтримувати свій психологічний стан. Адже, вони піклуються про пацієнтів з коронавірусом і для них це додатковий стрес. Танець допомагає їм розслабитись", – пояснила головна виконавча директорка Ради сестер Кенії Една Кімайо. Після заняття лікарі вирушають до своїх відділень, адже саме вони є сьогодні передовій боротьби з коронавірусом у Кенії.  Зазначимо, у Кенії зареєстровано понад 800 підтверджених випадків коронавірусу та 50 смертельних випадків. 
УНИАН
Фото: Twitter
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Африка, Медики, Зумба, Станцювали, Запальна.
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