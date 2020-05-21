У Південному Судані - сутички, 300 загиблих

Світові новини:У результаті зіткнень у Південному Судані загинули не менше 300 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«У результаті нової хвилі міжгромадських зіткнень у Південному Судані загинуло не менше 300 осіб», - йдеться у повідомленні.

Десятки будинків у штаті Чонлей зруйновано, на складах, що належать групам допомоги, проведено обшуки, а жінок і худобу викрадено.

Як зазначає видання, договір, націлений на призупинення шестирічної громадянської війни у країні, було підписано у лютому, але все одно відтоді неодноразово виникали зіткнення між громадами.

Із лютого у таких зіткненнях загинули близько 800 осіб.