Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три тижні

Світові новини:Лідер КНДР Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 1 травня.

До цього дня він також не був на публіці протягом 20 днів, через що в ЗМІ почали з'являтися повідомлення про його хвороби і смерть, повідомляє «Ренхап».

У Південній Кореї заявили, що стежать за повідомленнями про появи лідера КНДР. «Відповідні органи уважно стежать»,— сказав представник міністерства об'єднання Республіки Корея на брифінгу у відповідь на питання про тривалу відсутность лідера КНДР.

Він нагадав, що в січні вже був період, коли Кім Чен Ин не з'являвся 21 день.

Лідер КНДР з'явився на публіці 11 квітня і після цього до 1 травня не було відомо про його участь в заходах. За цей час у ЗМІ з'явилися повідомлення про його хвороби і смерть. 1 травня він взяв участь у публічному заході.