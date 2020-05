Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб

У результаті тропічного циклону "Ампан" в Індії загинули щонайменше 72 людини.

У постраждалих районах штату Західна Бенгалія зруйновані будинки, повалена величезна кількість дерев, сталися повені, передає Stormnews з посиланням на NDTV.

Більшість смертельних випадків пов'язані з падінням дерев і ударами струмом через обрив проводів.

CIT Road, Entally 0015 hrs

We did not wait for the Rain to go away, restoration work began soon after end of Catastrophe #CPKolkata#KolkataPolice pic.twitter.com/g2kbcoawDD