Король Марокко помилував майже 500 ув'язнених знагоди свята

Світові новини:Про це йдеться в заяві, опублікованій Міністерством юстиції королівства в суботу, передає УНН.

Король Марокко Мухаммед VI помилував 483 ув'язнених з нагоди мусульманського свята Ід аль-Фітр.

Помилування ув’язнених, оркім як у зв’язку з мусульманським святом, відбувається ще й на тлі небезпеки зараження коронавірусом для життя ув’язнених.

Так, 5 квітня в Марокко помилували 5654 ув’язнених в рамках заходів щодо посилення захисту ув’язнених у в’язницях, зокрема від поширення епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, нещодавно в ООН закликали Україну забезпечити безпеку ув’язнених під час епідемії COVID-19.

Як повідомляв УНН, сьогодні мусульмани святкують кінець священного місяця ісламу Рамадан — Ід аль-Фітр.