Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності

Світові новини:Кім Чен Ин вперше за 3 тижні провів зустріч із питань ядерного стримування.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів зустріч із обговорення питання стримування ядерної війни.

Про це повідомляє агентство KCNA.

За даними агентства, в рамках наради відбулося обговорення заходів нової політики по посиленню стримування ядерної війни.

В рамках засідання була розроблена стратегія ядерного стримування, яка включає в себе «використання стратегічних сил лише в разі крайньої необхідності».

Повідомлення про публічну появу глави КНДР стали першими за останні три тижні. До цього Кім Чен Ин особисто був присутній на відкритті заводу з виробництва добрив, яке пройшло на початку травня.