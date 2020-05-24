Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів зустріч із обговорення питання стримування ядерної війни.
Про це повідомляє агентство KCNA.
За даними агентства, в рамках наради відбулося обговорення заходів нової політики по посиленню стримування ядерної війни.
В рамках засідання була розроблена стратегія ядерного стримування, яка включає в себе «використання стратегічних сил лише в разі крайньої необхідності».
Повідомлення про публічну появу глави КНДР стали першими за останні три тижні. До цього Кім Чен Ин особисто був присутній на відкритті заводу з виробництва добрив, яке пройшло на початку травня.