В Австралії почали випробування на людях вакцини проти коронавірусу

Світові новини:Раніше випробування були проведені на тваринах.

Американська біотехнологічна компанія Novavax розпочала в Австралії випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу. Компанія планує випустити препарат, який пройшов усі перевірки, цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC News.

Перша фаза випробувань уже почалася. В ній бере участь 131 доброволець в містах Мельбурн та Брисбен.

Науковці хочуть перевірити безпечність вакцини NVX-CoV2373, для чого визначатиме її ефективність на ранніх стадіях. Результати першої фази випробувань очікуються в липні.

Випробування вже було проведено на тваринах. При цьому встановлено, що препарат є ефективним проти COVID-19 при введенні невеликих доз.

У разі його затвердження Novavax може виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд - наступного.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Зараз у світі розробляється більш сотні різних вакцин проти коронавірусу, і тільки в США тестують 8 потенційних препаратів.