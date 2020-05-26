В Австралії почали випробування на людях вакцини проти коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Novavax розпочала в Австралії випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу. Компанія планує випустити препарат, який пройшов усі перевірки, цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC News.
Перша фаза випробувань уже почалася. В ній бере участь 131 доброволець в містах Мельбурн та Брисбен.
Науковці хочуть перевірити безпечність вакцини NVX-CoV2373, для чого визначатиме її ефективність на ранніх стадіях. Результати першої фази випробувань очікуються в липні.
Випробування вже було проведено на тваринах. При цьому встановлено, що препарат є ефективним проти COVID-19 при введенні невеликих доз.
У разі його затвердження Novavax може виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд - наступного.
Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях.
Зараз у світі розробляється більш сотні різних вакцин проти коронавірусу, і тільки в США тестують 8 потенційних препаратів.