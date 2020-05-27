Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби

Світові новини:Про це пише DW, передає УНН.

У Коста-Ріці одностатеві пари відтепер можуть поєднуватися законним шлюбом. З нагоди вступу відповідного закону в силу у вівторок, 26 травня, президент країни Карлос Альваро заявив, що метою його країни є боротьба з будь-якими формами дискримінації.

Першими громадянами Коста-Ріки, які уклали одностатевий шлюб, стали дві жінки. Церемонія їх одруження, що проходила через пандемію коронавірусу за відсутності гостей, транслювалася по державному телебаченню. В інтернеті за тим, що відбувається спостерігали близько 15 тисяч осіб, в тому числі міжнародні діячі мистецтва і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

З ініціативи Коста-Ріки Міжамериканський суд з прав людини в 2018 році рекомендував легалізувати одностатеві шлюби, закликавши 11 латиноамериканських держав, в яких такі шлюби ще не узаконені, “визнати і гарантувати всі права, що стосуються сімейних відносин між людьми однієї і тієї ж статі”.

Коста-Ріка стала першою з цих країн, які виконали цю рекомендацію. Болівія, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу і Домініканська республіка як і раніше не визнають одностатеві шлюби, в той час як в Аргентині, Бразилії, Колумбії, Уругваї та деяких штатах Мексики одностатеві сім’ї легалізовані.

У Чилі та Еквадорі визнана модель громадянського одностатевого партнерства, проте одностатеві партнери в цих країнах не зрівняні в правах з членами традиційних сімей.

Нагадаємо, з січня поточного року у Північній Ірландії почали офіційно визнавати одностатеві шлюби.