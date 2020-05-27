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Діаспора в Австралії обурилася радянською символікою на ТБ

Діаспора в Австралії обурилася радянською символікою на ТБ
11:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Заяву з цього приводу опубліковано на сайті СУОА.

Союз українських організацій Австралії (СУОА) обурився появою програми на телеканалі АВС про місцевий музичний гурт «Dustyesky», який співає пропагандистські пісні радянської епохи та супроводжує свої виступи червоним прапором із зображенням серпа і молота.

В Союзі українських організацій Австралії зазначили, що «сприяння культурному різноманіттю в Австралії є позитивним, і це те, що ми всі поділяємо». «Водночас розповідь про австралійський хор «Dustyesky», якого просувають сьогодні на ABC, є хибною, дозволяючи радянському і російському символу терору - молоту та серпу - стати символом, під яким вони співають. Це більше, ніж просто чоловіча група, яка розважається», - вважають в СУОА.

«Коли символи жорстокості, злочинів проти людства використовуються для промоції чогось, ми мусимо піднімати розголос», - йдеться в заяві.

Як зазначається, популяризувати ані нацистську свастику, ані радянського-російський молот і серп немає жодної причини. «Свастика відповідала за смерть мільйонів євреїв. Серп і молот були символом вбивства мільйонів в українському Голодоморі у 1932-33 роках. Протягом 70 років після закінчення Другої світової війни Радянська Росія була відповідальна за створення Тюрми народів, порушуючи права людини та народів, та вчиняючи злочини», - нагадується в заяві.

«Союз українських організацій Австралії якнайсильніше протестує проти використання символів масового вбивства», - зазначили в СУОА.

«СУОА закликає учасників гурту побачити причину та усунути символ жорстокості, який викликає  сумні людські спогади. СУОА також закликає широку громадськість висловити протест ABC. Музика, культура, різноманітність, комедія – все це дуже цікаво, але деякі речі не можна поєднувати. Символи історичного терору є одними з них», - закликав співголова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.

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Австралия, Диаспора, телебачення, Обурення, Радянська символіка.
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