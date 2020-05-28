Скачать
Четвер, 28.05.2020
В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477
В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%
Санон переніс операцію на нозі
Санон переніс операцію на нозі
Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки
Бред Пітт та Анджеліна Джолі примирилися заради доньки

Алжир відкликає посла з Франції

Алжир відкликає посла з Франції
10:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Після виходу на французькому телебаченні фільму про минулорічні протести в Алжирі, африканська країна відкликає свого посла з Франції.

Про це інформує BBC.

"Алжир відкликає свого посла з Франції у відповідь на випущений документальний фільм про протестний рух в Алжирі, що транслювався на французькому телебаченні у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Документальна стрічка під назвою "Algerie Mon Amour" присвячена руху Хірак, з якого почалися антиурядові протести в Алжирі 2019 року, також у фільмі висвітлюється те, як бачать своє життя молоді алжирці.

Міністерство закордонних справ Алжиру заявило, що народ Алжиру та влада країни зазнали образ у фільмі.

Картина вже викликала хвилю критики в Інтернеті з боку деяких алжирців.

Понад рік тому, 22 лютого 2019 року, алжирці вийшли вулиці, протестуючи проти рішення тодішнього президента Абделазіза Бутефліки балотуватичя на п'ятий термін після майже 20 років перебування у владі.

Президент Бутефліка пішов з посади у квітні минулого року. Але алжирці продовжували протестувати на тлі невдоволення життям в країні. Ці протести отримали назву від руху Хірак.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Алжир, Посол, Відкликання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вознесіння Христове 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
02 Припинення вогню в обмін на скасування санкцій: Росія шантажує ООН
03 Коронавірус на Львівщині: померла ще одна людина
04 Моравецький: Президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня
05 Харчування в Інтерсіті: Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В США запустили перший онлайн-каталог українських митців Америки
В США запустили перший онлайн-каталог українських митців Америки
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді
Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу
Схудла Настя Каменських в бюстгальтері з ланцюгами завела мережу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся