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В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти COVID-19

В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти COVID-19
09:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Міністерство охорони здоров'я Японії розробило план з метою скоротити час, потрібний для переходу до практичного застосування вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

«План передбачає прискорення всього процесу за допомогою одночасного сприяння як дослідженню і розробці вакцини, так і її виробництва», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у запропонованому додатковому бюджеті на поточний фінансовий рік МОЗ Японії виділив приблизно $455 млн субсидій для установ, що займаються розробками вакцин.

Ще більше коштів - близько $1 млрд 300 млн - виділяється з метою сприяння інвестиціям приватних компаній у виробничі об'єкти.

Офіційні представники японського МОЗ підкреслили, що сподіваються істотно скоротити час розробки й масового виробництва вакцини, для чого зазвичай потрібно кілька років.

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МОЗ, Японія, Вакцини, Розробка, Коронавірус, Прискорено.
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