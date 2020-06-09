КНДР оголосила про припинення контактів з Південною Кореєю

Світові новини:Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

Влада КНДР оголосила про припинення роботи «гарячої лінії» зв`язку з Південною Кореєю - це стане першим кроком на шляху до закриття всіх засобів контакту між Пхеньяном і Сеулом.

«Протягом кількох днів Північна Корея критикувала Південну Корею, погрожуючи закрити Міжкорейський офіс зв'язку та інші проєкти, якщо Сеул не припинить допомагати перебіжчикам відправляти листівки та інші матеріали в КНДР», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, насамперед КНДР опівдні у вівторок відріже лінії в Міжкорейському офісі зв'язку, а також припинить роботу «гарячих ліній» між військовими і президентськими офісами двох країн.

«Ми дійшли висновку, що немає потреби сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає жодних питань для обговорення з нею, оскільки вона лише викликає у нас розчарування», - цитує Голос Америки офіційне повідомлення корейського агентства.

Указується, що відповідне рішення прийняли Кім Є Чжон - сестра лідера КНДР Кім Чен Ина - і віцеголова Центрального комітету владної Трудової партії Кім Єн Чол.