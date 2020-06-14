Біля берегів Тунісу перекинулося судно з мігрантами: більше 60 людей загинули

Щонайменше 61 людина загинула після перекидання судна, набитого африканськими мігрантами, яке затонуло біля берегів Тунісу цього тижня, повідомляє агенція Reuters.
Десятки людей вирушили на судні з туніського острова Керкенна в минулі вихідні, щоб потрапити в Італію, але місцева влада з четверга ховає тіла багатьох ймовірних мігрантів після цього інциденту, пише агенція.
Зазначається, що берегова охорона виявила ще кілька трупів, зокрема й дитини, в результаті чого кількість загиблих сягнула 61 людини, сказав співробітник служби цивільного захисту Мурад Мехрі.
Видання зазначає, що у минулому році 86 африканських мігрантів потонули після того, як їх човен перекинувся біля узбережжя Тунісу, який відправився до Європи з Лівії. Це стало одним з найгірших подібних інцидентів, з якими зіткнулися туніська влада.