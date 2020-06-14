Біля берегів Тунісу перекинулося судно з мігрантами: більше 60 людей загинули

Біля берегів Тунісу після перекидання судна загинули 61 осіб.

Щонайменше 61 людина загинула після перекидання судна, набитого африканськими мігрантами, яке затонуло біля берегів Тунісу цього тижня, повідомляє агенція Reuters.

Десятки людей вирушили на судні з туніського острова Керкенна в минулі вихідні, щоб потрапити в Італію, але місцева влада з четверга ховає тіла багатьох ймовірних мігрантів після цього інциденту, пише агенція.

Зазначається, що берегова охорона виявила ще кілька трупів, зокрема й дитини, в результаті чого кількість загиблих сягнула 61 людини, сказав співробітник служби цивільного захисту Мурад Мехрі.

Видання зазначає, що у минулому році 86 африканських мігрантів потонули після того, як їх човен перекинувся біля узбережжя Тунісу, який відправився до Європи з Лівії. Це стало одним з найгірших подібних інцидентів, з якими зіткнулися туніська влада.