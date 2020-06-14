У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
"Вітаю Україну із отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО.
Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив Шампань.
Він додав, що "із нетерпінням очікує на подальше поглиблення співпраці між Україною та Канадою".
Félicitations à l’#Ukraine pour avoir été désigné Partenaire Nouvelles Opportunités de l’#OTAN.
Le soutien du Canada envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine demeure inébranlable.
Hâte de continuer d’approfondir davantage la collaboration Canada-Ukraine. pic.twitter.com/oO7Zr6OvIt
— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) June 12, 2020
Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.
Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.