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У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО

У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
Оновлено 18:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: twitter
Канада вітає зближення України й НАТО та продовжує непохитно підтримувати український суверенітет.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Вітаю Україну із отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО.

Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив Шампань.

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Він додав, що "із нетерпінням очікує на подальше поглиблення співпраці між Україною та Канадою".

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО. 

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.

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Все по темі:

Канада, Україна.

Автор:

Телеграф
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