У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО

Канада вітає зближення України й НАТО та продовжує непохитно підтримувати український суверенітет.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Вітаю Україну із отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО.

Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив Шампань.

Він додав, що "із нетерпінням очікує на подальше поглиблення співпраці між Україною та Канадою".

Félicitations à l’#Ukraine pour avoir été désigné Partenaire Nouvelles Opportunités de l’#OTAN. Le soutien du Canada envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine demeure inébranlable. Hâte de continuer d’approfondir davantage la collaboration Canada-Ukraine. pic.twitter.com/oO7Zr6OvIt — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) June 12, 2020

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.