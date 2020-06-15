Над Оттавою зіткнулися два літаки: обійшлося без жертв

Над західною частиною Оттави сталося зіткнення двох малих пасажирських літаків.

Два малі пасажирські літаки зіштовхнулися у небі над західною частиною Оттави, обійшлося без жертв.

Про це інформує CBC News.

Як зазначається, один з літаків упав у річку, однак 70-річний пілот зазнав лише легких ушкоджень. Він самотужки вибрався з літака й був підібраний судном, яке пропливало повз.

Другий літак, пошкодивши під час зіткнення переднє колесо, здійснив аварійну посадку на летовищі неподалік Оттави. На його борту перебували четверо пасажирів, вони не постраждали.

Причина інциденту поки що невідома, триває розслідування.