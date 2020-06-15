Скачать
Понеділок, 15.06.2020
На Закарпатті за останні дві доби виявили 126 випадків коронавірусу
На Закарпатті за останні дві доби виявили 126 випадків коронавірусу
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку

Над Оттавою зіткнулися два літаки: обійшлося без жертв

Над Оттавою зіткнулися два літаки: обійшлося без жертв
04:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Над західною частиною Оттави сталося зіткнення двох малих пасажирських літаків.

Два малі пасажирські літаки зіштовхнулися у небі над західною частиною Оттави, обійшлося без жертв.

Про це інформує CBC News.

Як зазначається, один з літаків упав у річку, однак 70-річний пілот зазнав лише легких ушкоджень. Він самотужки вибрався з літака й був підібраний судном, яке пропливало повз.

Другий літак, пошкодивши під час зіткнення переднє колесо, здійснив аварійну посадку на летовищі неподалік Оттави. На його борту перебували четверо пасажирів, вони не постраждали.

Причина інциденту поки що невідома, триває розслідування.

 

 
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Канада, Оттава, Літак.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
02 Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну
03 У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
04 Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
05 Карантинні обмеження: Австрія продовжила заборону на польоти з України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
COVID-19: у Канаді від захворювання померли вже понад 8 тисяч осіб
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся