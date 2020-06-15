У Тунісі заявили про повну перемогу над коронавірусом

Що стосується другої хвилі COVID-19, то влада країни назвала цю ймовірність мінімальною.

Влада Тунісу повідомила, що в країні вдалося перемогти коронавірус. Країна відкриє свої кордони для приїжджих 27 червня.

Туніс зумів перемогти коронавірус і вийти з кризи з мінімальними збитками. Про це заявив глава уряду країни Ільяс аль-Фахфах, повідомляє medikforum. За його словами, громадяни повинні пишатися цією перемогою.

Що стосується другої хвилі COVID-19, то аль-Фахфах назвав цю ймовірність мінімальною, передає телеканал Attesia TV.

Прем'єр-міністр також повідомив, що з 27 червня Туніс відкриє кордони для приїжджих. Однак на руках туристи повинні будуть мати негативний тест на коронавірус, зроблений протягом 72 годин до поїздки.

Всього в Тунісі, за офіційними даними, було зареєстровано 1096 хворих COVID-19, 49 з яких померли, а решта 998 впоралися з недугою.