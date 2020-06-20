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Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону
Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону

Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону

Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону
19:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Урядовці Індії та Китаю обмінялися взаємними звинуваченнями у порушенні кордону після збройної сутички у спірному прикордонному районі в Гімалаях, в якій брали участь військові обох сторін. Про це повідомляє The National.

"Індія та Китай у суботу обмінялися свіжими звинуваченнями у порушенні кордону у спірному Гімалайському регіоні, де військові з обох боків цього тижня вперше протягом півстоліття вступили у смертельну сутичку", - йдеться у повідомленні. Кожна зі сторін звинувачує іншу у порушеннях, які призвели до смертельної сутички 15 червня.

Уряд Індії звинуватив Китай у намірах збудувати споруди на "лінії фактичного контролю", яка розмежовує прикордонний район. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна не допустить жодних односторонніх змін щодо спірного кордону.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив індійських військових у "навмисній провокації" в цьому районі.

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Індію та Китай до стриманості та діалогу для мирного вирішення суперечностей та для збереження регіональної стабільності й миру.

Індійсько-китайські відносини прописано у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно зі Сімлською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.

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Индия, Китай, Гімалаї.

Автор:

Телеграф
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