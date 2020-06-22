КНДР почала встановлювати гучномовці на кордоні з Південною Кореєю

КНДР почала встановлювати гучномовці на кордоні з Республікою Корея. Про це повідомляє Yonhap.

"Північна Корея знову встановлює пропагандистські гучномовці в районах уздовж кордону з Південною Кореєю, які були прибрані після міжкорейського саміту 2018 року та відповідної угоди між міністрами оборони обох держав", - йдеться в повідомленні.

Північнокорейці встановили десятки гучномовців мінімум у 40 місцях в демілітаризованій зоні уздовж кордону. У відповідь Південна Корея також розглядає можливість відновлення своїх гучномовців.

"Ми уважно стежимо за діями Півночі щодо ведення психологічної війни. Ми зберігаємо жорстку позицію готовності належним чином реагувати на будь-які ситуації", — заявив представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Як повідомлялося, минулого тижня КНДР підірвала між корейський офіс комунікації в прикордонному місті Кесонг, що був символом примирення між обома Кореями. Відносини між Сеулом та Пхеньяном дедалі загострюється.