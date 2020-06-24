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У Мексиці стався потужний землетрус, є загиблий

У Мексиці стався потужний землетрус, є загиблий
07:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Землетрус магнітудою 7,5 стався у центральній та південній Мексиці, повідомила у вівторок, 23 червня, національна сейсмологічна служба країни. При цьому в штаті Оахака загинула одна людина, передає DW.

Президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що землетрус не спричинив значних руйнувань. Проте в Оахаці місцеві рятувальники повідомили про ушкодження будинків.

Епіцентр землетрусу був біля містечка Крусечіта на тихоокеанському узбережжі Мексики, проте люди відчули поштовхи й у столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус амлітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.

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Все по темі:

Мексика, Оахака, Магнитуда, Сейсмологи, Землетрус.

Автор:

Телеграф
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