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Мальдіви відкриються для туристів з 15 липня
Мальдіви відкриються для туристів з 15 липня

Мальдіви відкриються для туристів з 15 липня

Мальдіви відкриються для туристів з 15 липня
12:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Мальдівські острови відкриють туристичні курорти з 15 липня, для в'їзду в країну іноземцям не потрібно буде проходити тестування на COVID-19.

Про це заявив президент острівної держави Ібрагім Соліх, повідомляє BBC.

«Мальдіви знову відкриють туристичні курорти з 15 липня», – сказав Соліх.

За словами президента, прибуття міжнародних туристів лише вітатиметься. Іноземним гостям не потрібно буде проходити тестування на вірус для в'їзду до країни.

Як відомо, туризм є одним із найбільших джерел доходу для Мальдівських островів, які заборонили в'їзд іноземних громадян у березні в спробі зупинити поширення коронавірусу.

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На Мальдівах з населенням близько 340 000 осіб було зареєстровано близько 2 200 випадків зараження на COVID-19.

Станом на ранок 24 червня в світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних. Одужало 5 041 846 людей.

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Все по темі:

Іноземці, Covid-19, Кордони, Мальдівські острови.

Автор:

Телеграф
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