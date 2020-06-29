У Туреччині стався потужний землетрус

У провінції Мугла на південному заході Туреччині 28 червня стався землетрус магнітудою 5.2 бали, повідомило Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає Анадола.