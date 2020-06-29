У Сінгапурі роздають Bluetooth-пристрої для відстеження коронавірусу

У Сінгапурі людям, які не мають смартфонів, роздають спеціальні Bluetooth-пристрої TraceTogether, для відстеження поширення коронавірусної хвороби. Про це повідомляє BBC.

"У рамках заходів щодо уповільнення поширення епідемії коронавірусу у Сінгапурі почали роздавати Bluetooth-пристрої для відстеження контактів", - йдеться у повідомленні.

Пристрої TraceTogether є альтернативою урядовому додатку для відстеження поширення вірусу. Першу партію пристроїв роздали літнім людям, які не мають родини чи мають проблеми з пересуванням.

Зазначається, що пристрої мають унікальні QR-коди, їх не потрібно заряджати, адже термін роботи акумулятора до 9 місяців.

TraceTogether обмінюється сигналами Bluetooth з іншими розташованими поблизу пристроями або смартфонами з додатком для відстеження COVID-19. Таким чином користувачів будуть попереджати, якщо хтось з тих, з ким вони контактували, інфікувався коронавірусною хворобою.

Станом на ранок понеділка, у світі від початку пандемії COVID-19 виявили у 10 млн 249 тисяч 460 людей. 5 млн 556 тисячі 634 пацієнти вже одужали та 504 466 — померли від ускладнень.