На острові Родос сталися два землетруси поспіль

На грецькому острові Родос з інтервалом у майже 10 годин зафіксували два землетруси магнітудою близько 5. Перший землетрус стався ввечері в неділю, 28 червня, інформує Greek Reporter.

"Землетрус магнітудою 5,3 стався на острові Родос у неділю ввечері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поштовх стався о 20:43 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався на глибині 40 км за 20 кілометрів на північний схід від острова, біля узбережжя Туреччини.

Наразі не повідомлялося про жертви чи збитки від стихії.

"Другий помірний землетрус стався у морській зоні біля грецького острова Родос у понеділок вранці, не спричинивши травмування людей та майнових збитків", - повідомляє Ekathimerini.

Згідно з даними афінського Інституту геодинаміки, землетрус магнітудою 4,6 бали був зафіксований незабаром після 7 години ранку на глибині 65 кілометрів.

Його епіцентр знаходився за 26 кілометрів на північний схід від острова Родос, неподалік від західного узбережжя Туреччини.