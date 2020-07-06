Індія - третя у світі за кількістю хворих на COVID-19

Індія випередила Росію за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу, посівши третє місце у антирейтингу найбільш постраждалих від COVID-19 країн.

Про це свідчать дані Worldometer.

Станом на ранок 6 липня в Індії зафіксовано 697 836 випадків коронавірусу.

Тобто таким чином вона випередила Росію як третю найбільш постраждалу країну за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій.

Лідером цього антирейтингу досі лишаються США із 2 982 928 підтвердженими випадками, друге місце посідає Бразилія, де з початку пандемії зафіксовано 1 604 585 випадків.

Як повідомлялось раніше, станом на ранок 6 липня в світі зареєстровано 11 559 213 випадків COVID-19, з них видужали 6 535 902 особи і 536 786 - померли.