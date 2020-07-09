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Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну

Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
12:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Прем’єр-міністр Кот-д`Івуару Гон Кулібалі помер після засідання кабінету міністрів.

Про це повідомляє BBC.

«Прем’єр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після того, як йому стало зле після зустрічі з міністрами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця, а у травні цього року у Франції йому встановили стент.

За словами президента Алассане Уттари, Кулібалі стало зле під час засідання уряду. Пізніше його було госпіталізовано, і у лікарні він помер.

За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих

61–річний Кулібалі нещодавно був обраний правлячою партією кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на жовтень, і вважався одним із фаворитів.

У країні оголосили жалобу.

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Кот-д'Ивуар, Гон Кулібалі.

Автор:

Телеграф
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