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Понеділок, 13.07.2020
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Повінь у Японії: кількість жертв досягла 70 осіб

Повінь у Японії: кількість жертв досягла 70 осіб
08:53 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Кількість жертв повені в Японії, спричиненої рясними зливами, зросла до 70, ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Сильні зливи, які тривають у Японії з початку липня, призвели до розливів річок, гірських обвалів і обрушення будівель у багатьох районах країни... Дотепер жертвами стихії стали вже 70 людей, ще один чоловік помер пізніше від зупинки серця, 13 осіб залишаються зниклими безвісти», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільше від стихійного лиха постраждав острів Кюсю - тут загинули 66 осіб.

Пошуково-рятувальні загони, що складаються з поліцейських, співробітників пожежної служби та сил самооборони Японії, продовжують пошук зниклих.

За оцінками урядових джерел, унаслідок сильних дощів виявилися затопленими 1550 га угідь, у 27 префектурах країни сталися зсуви.

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Все по темі:

Кюсю, Японія, Зливи, Повінь.

Автор:

Телеграф
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