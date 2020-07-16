Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році

Міжнародний олімпійський комітет та Сенегал домовились про перенесення IV літніх юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2022 на 2026 рік.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно підтвердив, що юнацькі Олімпійські ігри 2022 року в Дакарі перенесені на 2026 рік. Місце проведення змагань не змінилося.

Рішення про перенесення юнацької Олімпіади було прийнято після розмови президента МОК Томаса Баха з главою Сенегалу Макі Саллема.

Юнацька Олімпіада в Сенегалі повинна була пройти з 22 жовтня по 9 листопада 2022 року. Передбачалося, що в Дакарі близько 4500 спортсменів розіграють 244 комплекти медалей в 35 дисциплінах.

Останні літні юнацькі Ігри відбулися в 2018 році в Буенос-Айресі. Зі столиці Аргентини українські спортсмени відвезли 18 медалей, включаючи 5 золотих.

Рішеняя про перенесення юнацької Олімпіади, яке затвердив виконавчий комітет МОК, має ратифікувати сесія МОК 17 липня 2020 року.