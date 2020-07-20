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Короля Саудівської Аравії госпіталізували

Короля Саудівської Аравії госпіталізували
07:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз ібн Абдуррахман Аль Сауд потрапив до лікарні Ер-Ріяда.

Король пройде медичне обстеження через запалення жовчного міхура, уточнило видання.

Королю Салману 84 роки. У віці 18 років у 1953 році він був призначений представником короля і еміром Ер-Ріяда. Через десять років Салман став губернатором провінції Ер-Ріяд і займав цю посаду до 2011 року. На цей період припадає стрімкий розвиток міста Ер-Ріяд, його населення зросло з 150 тис. у 1960 році до понад мільйона в 1980-х роках. Зараз у столиці Саудівської Аравії проживають понад 7 млн осіб.

У 2011 році Салман перейшов на посаду міністра оборони, а також увійшов до Ради нацбезпеки. Менш ніж через рік, в червні 2012 року він став наслідним принцом і заступником прем’єр-міністра після того, як помер його брат.

Салман зійшов на престол у січні 2015 року, так як попередній король Абдалла помер. Наслідним принцом при цьому був призначений його брат Мукрін ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.

Напередодні стало відомо про госпіталізацію еміра Кувейту Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Він був направлений для медичного обстеження, монарх почуває себе добре. Раніше ас-Сабах вже потрапляв до лікарні для проведення медичних тестів.

Король Саудівської Аравії, Служитель Двох Святинь, глава династії Аль Сауд. Став королем і прем'єр-міністром 23 січня 2015 року, після смерті свого єдинокровного брата короля Абдалли.

Салман - син першого короля Саудівської Аравії Абдул-Азіза ібн Сауда і шостий з «сімки Судайрі», він був найбільш довіреним радником короля Фахда і найближчим братом наслідного принца Султана. До вступу на престол був міністром оборони (2011-2015) і губернатором провінції Ер-Ріяд (1963-2011). Салман - на даний момент найстарший син серед живуть синів Абдул-Азіза.

У серпні 2010 року Цалмунни зробили в США операцію на хребті. Він пережив інсульт, і, незважаючи на фізіотерапію, його ліва рука працює гірше правої. Після його призначення наслідним принцом різні аналітики, стверджували, що він страждає на деменцію. Крім того, вважають, що він страждає від хвороби Альцгеймера.

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Король Саудівської Аравії, Салман ібн Абдул-Азіз ібн Абдуррахман Аль Сауд.

Автор:

Телеграф
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