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У президента Бразилії Жаїра Болсонару втретє виявили COVID-19

У президента Бразилії Жаїра Болсонару втретє виявили COVID-19
07:10 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Болсонару після появи симптомів хвороби здав тест на COVID-19, який виявився позитивним. Він довго відмовлявся вводити в країні обмеження через епідемію, і зараз Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю заражених

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву офісу президента Бразилії.

“Президент Жаїр Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається у хорошому стані. Аналіз, зданий президентом учора, прийшов позитивним”, - йдеться у заяві. 

Такі результати аналізу свідчать про необхідність для Болсонару й надалі залишатися в ізоляції. 

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили COVID-19. З того часу Болсонару працює з дому й не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

“65-річний Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування COVID-19”, - пише агенція.

У період пандемії COVID-19 Жаір Болсонару заперечував серйозну небезпеку коронавирусної інфекції. Бразильський лідер неодноразово з'являвся на вулиці без маски і рукавичок. На мітингах і демонстраціях він спілкувався і фотографувався з прихильниками, не завжди дотримуючись соціальної дистанції. 7 липня 2020 року стало відомо, що президент Бразилії заразився COVID-19.

За інформацією CNN Brasil, глава Бразилії підхопив вірус під час святкування Дня Незалежності США у консульському відділі посольства країни. Він був без маски, не дотримувався дистанції і обіймався з послом США і іншими високопоставленими особами Бразилії.

За кількістю інфікованих країна посідає друге місце в світі, а за кількістю жертв COVID-19 - третє після США і Великобританії: від наслідків цієї хвороби в Бразилії померло вже 37 312 пацієнтів.

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Бразилия, Жаїр Болсонару.

Автор:

Телеграф
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