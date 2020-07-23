У президента Бразилії Жаїра Болсонару втретє виявили COVID-19

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву офісу президента Бразилії.
“Президент Жаїр Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається у хорошому стані. Аналіз, зданий президентом учора, прийшов позитивним”, - йдеться у заяві.
Такі результати аналізу свідчать про необхідність для Болсонару й надалі залишатися в ізоляції.
На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили COVID-19. З того часу Болсонару працює з дому й не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.
“65-річний Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування COVID-19”, - пише агенція.
У період пандемії COVID-19 Жаір Болсонару заперечував серйозну небезпеку коронавирусної інфекції. Бразильський лідер неодноразово з'являвся на вулиці без маски і рукавичок. На мітингах і демонстраціях він спілкувався і фотографувався з прихильниками, не завжди дотримуючись соціальної дистанції. 7 липня 2020 року стало відомо, що президент Бразилії заразився COVID-19.
За інформацією CNN Brasil, глава Бразилії підхопив вірус під час святкування Дня Незалежності США у консульському відділі посольства країни. Він був без маски, не дотримувався дистанції і обіймався з послом США і іншими високопоставленими особами Бразилії.
За кількістю інфікованих країна посідає друге місце в світі, а за кількістю жертв COVID-19 - третє після США і Великобританії: від наслідків цієї хвороби в Бразилії померло вже 37 312 пацієнтів.