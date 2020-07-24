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У Святій Софії пройшов перший за 86 років п'ятничний намаз

У Святій Софії пройшов перший за 86 років п'ятничний намаз
20:10 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У стамбульському соборі Святої Софії 24 липня відбувся перший намаз після зміни його статусу з музею на мечеть.

Повідомляється, що на молитву в будівлі і на прилеглій території зібралися тисячі віруючих мусульман.

В рамках програми, організованої Управлінням у справах релігії Туреччини, чотири імама піднесли молитви з чотирьох мінаретів мечеті.

Суру "Фатіха" і шість перших аятов сури "Бакара" з священного Корану озвучив особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє агентство.

На площі близько історичного об’єкта поставили великі екрани і колонки. Таким чином у людей, що зібралися на вулиці, була можливість бачити те, що відбувається в мечеті. А бажаючих простежити за першою з 1934 року молитвою було безліч.

Раніше державна рада Туреччини скасувала постанову уряду країни 1935 року про присвоєння будівлі колишнього православного собору, а протягом останніх століть - мечеті, статусу музею.

Через кілька годин Ердоган підписав указ про початок проведення там мусульманських богослужінь.

Президент Ердоган повідомив, що в першій за 86 років п’ятничній молитві в мечеті Айя-Софія взяли участь 350 тисяч віруючих мусульман.

Опоненти президента вважають, що таким чином він намагається підняти свій рейтинг.

Турецький лідер пообіцяв, що храм з багатовіковою історією зможуть відвідувати всі, і вхід буде безкоштовним. Проте, у багатьох спостерігачів викликає занепокоєння питання про збереження стародавніх фресок із зображенням християнських святих.

Рішення про перетворення музею в мечеть викликало чимало суперечок як в Туреччині, так і в усьому світі. Проти цього виступили політичні та релігійні діячі в США, Греції та Росії.

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Мечеть, Туреччина, Намаз, Свята Софія.

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Телеграф
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