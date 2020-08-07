У Китаї від чуми померла людина

У китайському автономному районі Внутрішня Монголія в місті Баотоу на півночі країни одна людина померла від кишкової чуми.
Про захворювання зі смертельним результатом повідомив місцевий комітет охорони здоров'я.
На цей час ізольовані 35 осіб, які контактували з хворим. Їхні тести на чуму виявилися негативними.
Район, де жив загиблий, "закрили", в ньому введено режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.
Головне джерело зараження чумою у цьому регіоні — вживання в їжу необробленого сирого м'яса бабаків.
Кишкова форма чуми зустрічається вкрай рідко. На тлі високої температури та вираженої інтоксикації хворі скаржаться на болі в животі, блювоту з домішками крові та рідкі випорожнення з кров'ю. Без своєчасно розпочатого лікування захворювання закінчується летально.
Раніше у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання бубонною чумою.