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Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО

Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
15:45 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Грузія обов'язково доведе до кінця процес вступу в НАТО, заявив прем'єр Республіки Гіоргій Гахарія.

"Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США та Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це - процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця", - сказав Гахарія журналістам у суботу.

"Усі повинні добре розуміти, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни", - наголосив глава уряду.

У суботу президент Грузії Саломе Зурабішвілі і Гахарія поклали вінки до могил військовослужбовців, загиблих у серпні 2008 року, на цвинтарі "Мухатгверді".

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НАТО, Грузия.

Автор:

Телеграф
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