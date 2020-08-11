У Нову Зеландію повернувся COVID-19

У Новій Зеландії вперше за 102 дня виявили коронавірус.

У Новій Зеландії за минулу добу зареєстрували новий випадок захворювання коронавірусом, вперше за 102 дня. Про це повідомляє NZ Herald.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, мова йде про чоловіка, який 30 липня приїхав до Нової Зеландії з австралійського Мельбурна. Після прильоту він був поміщений на карантин, і на третій день самоізоляції здав негативний тест на коронавірус. Однак вже на 12 день карантину у чоловіка другий тест на COVID-19 виявився позитивним.

Відзначається, що в Новій Зеландії протягом 102 днів не були зареєстровані нові місцеві випадки коронавірусу.

Як відомо, станом на ранок 11 серпня в світі зафіксовано 20254685 випадків коронавируса, з яких 738 930 - летальні, 13118618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих в світі знаходяться в серйозному або критичному стані.