США завдали авіаудар по бойовиках "Аш-Шабаб" в Сомалі

США заявили про ліквідацію шести екстремістів "Аль-Шабаб" в результаті авіаудару в Сомалі після того, як пов'язана з "Аль-Каїдою" угруповання атакувала сомалійські сили.

У заяві африканського командування США йдеться, що в понеділок авіаудар був нанесений недалеко від села Дарасалам в південній частині Сомалі, в районі Нижня Шабелле.

Інцидент стався після того, як бойовики "Аш-Шабаб" атакували будівлю в цьому районі.

У заяві говориться, що троє бойовиків були поранені і шестеро вбиті.

Жоден військовослужбовець США не був убитий або поранений, тим самим відкидаючи твердження "Аль-Шабаб" про втрати серед військовослужбовців США.

Уряд Сомалі в окремій заяві повідомив, що американські війська перебували в регіоні, щоб проводити консультації і допомагатимуть місцевим силам.