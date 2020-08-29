Епідемія COVID-19: В Перу продовжили режим надзвичайного стану

Перу в п'ятницю продовжив надзвичайний стан ще на 90 днів через почастішання випадків коронавірусу. Про це повідомили в Xinhua.

Таким чином був введений карантин у чотирьох південних регіонах Куско, Мокегуа, Пуно і Такна, а також - в 46 провінціях країни.

Громадські зібрання, а також походи в гості до родичів були заборонені, щоб уникнути збільшення числа інфікування COVID-19.

Як відзначили в уряді, збільшення випадків зараження коронавірусом, ймовірно, пов'язано з "збільшенням пересування людей через відновлення економічної діяльності, межпровінціальних повітряних і наземних транспортних сполучень, а також скупчення людей в торгових і міських транспортних центрах".

За інформацією на ранок 29 серпня в світі вже 24 734 448 хворих COVID-19 з початку пандемії.

Раніше, за минулі 24 години у Франції зареєстрували 7 300 нових випадків захворювання на коронавірус.