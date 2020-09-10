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Марокко відкрила кордони для туризму: деталі

Марокко відкрила кордони для туризму: деталі
16:35 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Уряд Марокко з 10 вересня відкривають кордони для туристів з країн, з якими діє безвізовий режим. Про це повідомляє veterdoit.

За інформацією МЗС України, українцям в'їзд в країну дозволено ще з 15 липня, однак для цього необхідно мати документовані посвідки на проживання в Марокко.

Виїхати з країни можна спеціальним авіа - і поромними рейсами, організованими марокканськими перевізниками, або перевізниками третіх країн. Міністерство охорони здоров'я України віднесло Марокко до "зеленого списку".

Після прибуття з країни не потрібно здавати тест на коронавірус або проходити 14-добову самоізоляцію.

Безвіз для українців 2020

Станом на січень 2020 року Марокко не входило до переліку країн, куди українці можуть їхати без віз. Повний перелік таких країн можна переглянути за посиланням.

Також повідомлялося, що Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив про початок другої хвилі епідемії в країні і про посилення карантинних правил.

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Марокко.

Автор:

Телеграф
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